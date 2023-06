​Foragido por estupro de vulnerável do Maranhão é preso no Pará

Policiais civis do Pará prenderam nesta terça-feira (6), no município de Santa Bárbara, na Grande Belém, um homem de 47 anos pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito era foragido do estado do Maranhão e foi capturado pela equipe da Delegacia de Santa Bárbara, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. O mandado de prisão preventiva era da Vara Única de Itinga (MA).

Segundo a polícia, ele estava em sua residência, recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência. O suspeito foi conduzido para a unidade policial e submetido aos procedimentos cabíveis. Em seguida, foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde está à disposição do Poder Judiciário.

