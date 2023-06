Homem é preso por estupro de vulnerável em Ananindeua; crime ocorreu em área quilombola

​Um homem de 43 anos foi preso na segunda-feira (5) pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito foi capturado em um residencial do bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Ananindeua. O crime ocorreu no ano de 2008, dentro do território tradicional quilombola localizado no bairro do Aurá.

​​O mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia de Polícia Civil do Aurá, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. O investigado foi encaminhado à unidade policial para a realização dos procedimentos cabíveis e colocado à disposição do Poder Judiciário.

VEJA MAIS