Ananindeua: Polícia prende suspeito de estupro de vulnerável 14 anos depois

​A Polícia Civil do Pará, através do trabalho investigativo da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Ananindeua, conseguiu localizar e prender um homem de 37 anos, indiciado pelo crime de estupro de vulnerável praticado no ano de 2009, contra uma criança, que tinha 11 anos na época do crime. O mandado foi cumprido em Ananindeua, região metro​​politana de Belém, na quinta-feira (25).

Segundo a delegada Joseangela Santos, titular da Deaca, o indiciado foi preso na própria casa, no bairro Cidade Nova, em Ananindeua. Após o cumprimento da ordem judicial, ela comunicou à Justiça sobre a prisão e fez o encaminhamento do preso para o Sistema Penitenciário do Pará. Agora, ele está à disposição do Poder Judiciário.

O trabalho policial fez parte da campanha nacional “Maio Laranja”, de enfrentamento e prevenção a crimes sexuais contra crianças e adolescentes.