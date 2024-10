Foragido há 24 anos, homem é preso por estupro de vulnerável em Ananindeua

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da equipe da Seccional de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, prendeu um homem de 42 anos pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada no último dia 25 em cumprimento ao mandado expedido pela Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Ananindeua, que tramita em segredo de justiça.

Segundo a polícia, o homem foi condenado a uma pena de 24 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, por crimes cuja natureza não foi revelada devido ao segredo de justiça. Após a prisão, o condenado foi submetido a exame de lesão corporal e, em seguida, encaminhado à Central de Triagem da Marambaia, em Belém, onde ficou à disposição da justiça.