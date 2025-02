Foragido há 17 anos por homicídio no Rio de Janeiro é preso no Pará

Um homem investigado por um homicídio praticado há 17 anos no estado do Rio de Janeiro foi preso após ser localizado no Pará. A ação para capturar o investigado ocorreu na quinta-feira (27). Conforme a PC, o homem estava escondido na cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará, desde que o crime ocorreu.

De acordo com as investigações, o homicídio foi cometido na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), localizou e realizou uma ação para prender o investigado. A captura aconteceu de forma integrada com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, através da 64ª Delegacia de Polícia de São João de Meriti.

Nas investigações sobre o crime, foi descoberto que o preso é o autor do assassinato de um homem que, na época, namorava a ex-companheira do suspeito. O investigado desferiu uma facada no coração do homem por não aceitar o fim do relacionamento. A vítima morreu ainda no local onde o crime foi praticado e o suspeito fugiu para Parauapebas. Conforme a PCRJ, no momento da captura, o investigado afirmou que jamais acreditou que seria preso pelo crime. O preso foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.