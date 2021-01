Foragido é morto com quatro tiros no bairro do Telégrafo

Um homem foi morto com quatro tiros - um nas nádegas, dois na cabeça e um no peito - na noite desta sexta-feira (22), na travessa Estrela, entre o canal do Acampamento e a Rua Nova, no bairro do Telégrafo, em Belém. A vítima do homicídio é Diego Alexandre Barreiros da Silva, 30 anos, que morava próximo ao local do crime. As informações são do militar do 1º Batalhão da Polícia Militar, Diego Alexandre Barreiros.

Agentes da Delegacia de Homicídio ouviram familiares de Diego Silva, como a mãe e a esposa. Elas estavam visivelmente abatidas, mas agiam com discrição. Diego estava foragido do sistema penal estadual, o que foi comprovado pela Polícia Civil ao consultar o sistema de informações estatísticas do penitenciário (Infopen). Ele respondia pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

"Fizemos o levantamento de pronto. Ele tinha várias passagens e estava, inclusive evasão do sistema penal, e no momento ele estava no sistema de liberdade monitorada", informou o aspirante oficial Carvalho, do 1º BPM. Diego não usava tornozeleira eletrônica na noite desta sexta-feira.

Foi a própria esposa de Diego quem contou aos policiais o modus-operandi do homicídio. Ela informou que um gol vermelho se aproximou da vítima, que andava na travessa Estrela, um homem encapuzado desceu armado do veículo e na frente de várias pessoas, disparou contra Diego, que não teve chances de escapar.