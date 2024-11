Foragido do sistema penitenciário morre em confronto com a polícia em Ananindeua

Um homem foragido do sistema penitenciário paraense morreu após trocar tiros com a polícia no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na última quinta-feira (14).

De acordo com informações do 30° Batalhão de Polícia Militar (30° BPM), a operação foi desencadeada após denúncias sobre o esconderijo do suspeito, localizado no Conjunto Verdejante. A unidade, que integra o Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM), organizou as equipes e se dirigiu ao local.

Ao perceber a chegada dos policiais, que estavam em motocicletas e viaturas, o homem reagiu e atirou contra as guarnições.

Durante o confronto, ele foi alvejado. O suspeito chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu aos ferimentos.

Na ação, foram apreendidas uma pistola calibre.40, três carregadores e 29 munições do mesmo calibre. O caso foi registrado na Divisão de Homicídios da Polícia Civil.