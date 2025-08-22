Capa Jornal Amazônia
Foragido do sistema penitenciário é recapturado pela PM em Xinguara

Segundo as autoridades, o suspeito tinha furtado uma moto no município e estava na vila Monte Castelo

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito recapturado pela Polícia Militar de costas. (Foto: Divulgação | PMPA)

Mário Silva de Almeida foi recapturado pela Polícia Militar na quinta-feira (21), em Xinguara, no sul do Pará. De acordo com a corporação, ele havia sido beneficiado com a “saidinha” do Dia dos Pais deste ano e não retornou ao sistema penitenciário.

A PM informou que Mário furtou uma moto no município e estava escondido na vila Monte Castelo. Uma guarnição, sob o comando do tenente-coronel Aviz, comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM), foi até o local e encontrou o homem. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

Homem já havia sido preso por homicídio em 2015

Em setembro de 2015, Mário havia sido detido em Xinguara, suspeito de matar o mototaxista Eurípedes Morais de Siqueira, de 51 anos. Na ocasião, a polícia informou que ele confessou o crime, alegando que teria sido influenciado por um “espírito maligno”.

Segundo as investigações, o suspeito pediu uma corrida até a zona rural da cidade, onde há uma represa. No local, ele desferiu um golpe de faca no pescoço do mototaxista e, em seguida, o atingiu no abdômen. A vítima morreu no local.

