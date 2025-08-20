Seap confirma fuga de preso do Complexo Penitenciário de Santarém

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou nesta quarta-feira (20) a fuga de um detento ocorrida na noite de terça-feira (19), no Complexo Penitenciário de Santarém, no oeste paraense. O fugitivo foi identificado como Emerson Sírio de Sousa, de 25 anos.

De acordo com a secretaria, o homem cumpria pena no regime semiaberto e desempenhava atividades laborais dentro da unidade prisional. A evasão aconteceu durante uma tentativa de fuga em grupo no pavilhão 4, quando outros três custodiados também tentaram escapar, mas foram recapturados por equipes do Comando de Operações Policiais Especiais (COPE).

Outros internos tentaram pular a muralha por uma guarita desativada, após saírem do bloco pelo telhado. A equipe do COPE e agentes de plantão fizeram o cerco e conseguiram interceptar os três.

Entretanto, Emerson conseguiu empreender fuga pela área de mata próxima à penitenciária. Equipes do Grupamento de Busca e Recaptura (GBR) e do COPE iniciaram diligências e saturação na região, mas até a publicação desta reportagem o preso não havia sido localizado.

Considerado de alta periculosidade, Emerson tem passagens pela polícia por homicídio e tentativa de latrocínio. Ele também é acusado de usar uniforme de empresas para praticar assaltos no Centro Comercial de Santarém.

A Seap orienta que qualquer informação sobre o paradeiro do foragido pode ser repassada de forma anônima pelo Disque-denúncia (181) ou pelo NIOP (190).