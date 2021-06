Foragido do sistema penal é morto em confronto com policiais, em Breu Branco

Robson Jesus dos Santos, o "Binho", morreu na tarde do último domingo (6), na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Breu Branco, sudeste do Pará, após ser baleado durante troca de tiros com a Polícia Militar. Segundo a PM, o homem transitava em uma motocicleta pelo bairro Liberdade, quando tentou fugir dos policiais e depois atirou contra a guarnição, que revidou e atirou de volta.

Uma guarnição do 36º Pelotão da PM realizava rondas ostensivas pelo bairro Liberdade, quando avistou Robson em uma moto, na rua Deputado Belém. Ao ser abordado, o homem não teria atendido à ordem dos policiais, e tentou empreender fuga do local.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito ficou nervoso quando viu a guarnição e, sem possibilidade de fugir, efetuou vários disparos de arma de fogo na direção dos militares, que revidaram e o acertaram. Ele ainda chegou a ser encaminhado para a UPA de Breu Branco, mas não resistiu aos ferimentos.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado e uma equipe foi até o local do crime para realizar a remoção do corpo. Na Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco, onde um inquérito segue em apuração, foi contatado que Robson era foragido do sistema penal paraense.