Foragido do sistema penal da Paraíba é capturado no Ver-o-Peso

Um homem de 33 anos, que estava foragido do Sistema Penitenciário da Paraíba, foi preso por policiais militares do 2° Batalhão (2° BPM), no domingo (20). A ação policial aconteceu no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém.

Os PMs estavam realizando ações de policiamento ostensivo, no bairro da Campina, quando viram um homem em atitude suspeita na feira e realizaram a abordagem.

O suspeito confessou que já teria sido preso na Paraíba. Então, os militares consultaram o sistema eletrônico do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) e verificaram que o homem era foragido da Justiça.

O caso foi apresentado na Seccional Urbana de São Brás.