Foragido do Marajó é localizado e preso no Curió-Utinga, em Belém

Um homem que tinha mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo foi preso na tarde desta quinta-feira (23/05), no bairro do Curió-Utinga, em Belém, após uma ação da Polícia Militar. Conforme os relatos policiais, o suspeito morava no município de Soure, no Marajó, mas foi localizado na viela Lulu, entre as passagens Ana Deusa e Rua Curió, onde passou a viver com a mãe para evitar ser capturado.

Por volta de 15h45, uma guarnição do 27 Batalhão da Polícia Militar foi informada sobre o paradeiro de um homem que possuía mandados de prisão em aberto e se encontrava na condição de foragido da justiça há meses.

Conforme os policiais, o suspeito é conhecido pela guarnição da área por ter cometido alguns ilícitos pelo bairro e ter sido preso em uma ocasião anterior. Os PMs informaram que o suspeito estaria ciente sobre a situação de evasão e ainda assim já teria mudado de endereço outras duas vezes para evitar a captura. Nos dados policiais, consta que o investigado morava no bairro da Macaxeira, em Soure, mas se mudou para Belém na tentativa de evitar a prisão.

Após a indicação dos moradores da área, o suspeito foi localizado na Viela do Lulu, onde estava morando na casa da mãe. Assim que viu a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir e resistiu a prisão. Os policiais utilizaram algemas para evitar que o suspeito corresse do local. O homem foi informado sobre os direitos constitucionais e, após os procedimentos, os agentes o levaram para a seccional do bairro do Marco, onde seria colocado à disposição do poder Judiciário.