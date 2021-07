Foragido do Amazonas pelos crimes de roubo e receptação é preso em Santarém

Um homem foragido do Estado do Amazonas foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF )em Santarém, no oeste do Pará, após uma fiscalização de rotina dentro de um veículo de transporte interestadual de passageiros. O flagrante ocorreu nesta quarta-feira (30), por volta das 00h30, no quilômetro 995 da BR-163, após a equipe dar ordem de parada ao ônibus que seguia para Itaituba, no sudoeste paraense.

A equipe, então, deu início aos procedimentos de fiscalização, verificações de bagagens e consultas de pessoas. Foi neste momento que os agentes constataram que um dos passageiros, um homem de identidade não informada pelas autoridades policiais, possuía um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pelos crimes roubo e receptação, além de adulteração de identificador de veículos.

De imediato, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santarém para a realização dos procedimentos cabíveis. Agora, o acusado está à disposição do Poder Judiciário.