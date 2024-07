Foragido de Santa Catarina é preso por violência doméstica no Pará

Um homem identificado como Brian Pitt, que estava na condição de foragido do sistema prisional do estado de Santa Catarina (SC) foi preso suspeito de violência doméstica em Monte Alegre, no oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a ação ocorreu na terça-feira (16), quando os agentes verificaram que o suspeito havia passado um nome falso.

Os agentes foram até a casa do suspeito e realizaram a prisão no âmbito da lei Maria da Penha. Mas quando chegaram na delegacia, foi verificado que o detido apresentou um outro nome. Ao perceber a situação, os policiais desconfiaram que o suspeito poderia estar tentando esconder algo. Ao fazer uma pesquisa minuciosa no sistema, foi constatado que o preso apresentou um nome falso e que no nome verdadeiro havia um mandado de prisão em aberto na comarca de Santa Catarina.

Brian respondia por homicídio e, durante uma saída temporária, não retornou ao sistema prisional. Após os procedimentos cabíveis, o preso deve responder pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, e também pelo crime de homicídio. A Justiça deverá determinar se Brian será recambiado para cumprir a pena no sistema penal de Santa Catarina ou então será levado para o Sistema Penal de Santarém.