Foragido da justiça é preso em flagrante por tráfico de drogas em Abaetetuba

O foragido da justiça Vitor Igor Ferreira Lobato, de idade desconhecida, foi preso pela Polícia Civil, neste sábado, 5, na cidade de Abaetetuba, no nordeste paraense. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tentativa de homicídio, praticado em outubro do ano passado naquela cidade.

As investigações da Polícia Civil apuraram que, no dia do crime, Vitor e mais três comparsas passaram de carro na frente da casa da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção à residência. Duas pessoas foram atingidas. Entre elas, uma adolescente de 14 anos.

Neste sábado, o criminoso foi abordado pelas equipes policiais em uma rua do Centro de Abaetetuba. No interior do veículo onde Vitor estava, a polícia apreendeu 107 comprimidos de ecstasy e ainda uma quantia em dinheiro.

Além do crime de tentativa de homicídio, Vitor Igor deverá responder, também, por tráfico de drogas, em flagrante. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e se encontra à disposição do Poder Judiciário.