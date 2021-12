Foragido da justiça por homicídio é preso pouco antes de desembarcar em Altamira

​Um homem identificado como Elismar Alves Amorim, de 29 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite do último sábado (11), no momento em que fazia o trajeto da cidade de Rurópolis a Altamira, no sudoeste paraense. O homem estava dentro de um ônibus de viagens interestaduais que foi abordado, por volta das 21h, pelos agentes durante as fiscalizações de rotina. Com informações do site Confirma Notícia.

Contra Elismar, os policiais rodoviários verificaram, ao consultarem o sistema de informações penitenciárias, que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, ocorrido em 2016, no município de Vitória do Xingu, também no sudoeste do Pará. Ele era, portanto, considerado foragido da justiça.

Elismar não resistiu à prisão e foi conduzido pelos agentes da PRF para a delegacia de Polícia Civil de Altamira. Na unidade policial, foram realizados os procedimentos legais, para que o homem responda pelo crime que é investigado.