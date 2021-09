Foragido da justiça é preso pela PRF em Benevides

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde desta quarta-feira, 8, em Benevides. Ele estava em uma motocicleta, quando foi abordado por homens da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em frente à base da instituição, no quilômetro 19 da BR-316.

Diante dos procedimentos de fiscalização, os policiais realizaram consultas e análise na documentação do condutor. Foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, pelos crimes citados no art. 14 (ameaça) e 121 (homicídio) da Lei 2848.

O condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Benevides para os procedimentos cabíveis.