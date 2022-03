Foragido da Justiça do Mato Grosso do Sul é encontrado em Moraes Almeida, em Itaituba

A Polícia Militar chegou a Anderson Claus Trevisan, de 40 anos, por denúncia. Ele foi preso no distrito de Moraes Almeida, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, no dia 24 deste mês, mas a notícia só foi divulgada na noite desta segunda-feira (28). Com informações do site Folha do Progresso.

A Polícia do Pará confirma que o homem é foragido da Justiça do estado do Mato Grosso e, no Pará, seguia trabalhando em uma oficina mecânica em Moraes Almeida. Com informações do site Folha do Progresso.

A prisão de Anderson Claus foi divulgada inclusive pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubo de Veículos que informa que o acusado teria participado de, pelo menos, três roubos de carros em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul.

Segundo o delegado Gustavo Ferraris, Anderson era o chefe da quadrilha, e se apresentava com o nome de André ou Alemão. A PM do Pará deu voz de prisão ao acusado e comunicou o fato ao delegado do município de Trairão, onde ele foi apresentado. Anderson Claus será encaminhado para a casa penal de Itaituba.

No portal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, o Jornal Folha do Progresso encontrou uma sentença condenatória contra Anderson, condenado a um de prisão em regime fechado, com pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de furto tentado. O furto tentado é aquele que iniciada a execução, ela não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.