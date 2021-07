Foragido da Justiça do DF por tráfico de drogas é preso no interior do Pará

Um homem considerado foragido da Justiça do Distrito Federal, pelo crime de tráfico de drogas, foi preso na noite desta quinta-feira (8), em Itaituba. Segundo informações da Polícia Militar, Roberlam de Lima Sá Silva, de 29 anos, já estaria morando há cerca de um ano e meio no município do sudoeste paraense. Com informações do portal Giro.

O acusado foi preso por uma guarnição do Grupo Tático Operacional (GTO) da PM, durante uma abordagem de rotina na 30ª rua, após a travessa Raimundo Preto, no bairro Santo Antônio. Quando foi abordado, Roberlam não estava com seus documentos pessoais, que teriam sido deixados em Brasília (DF), de onde ele veio foragido.

Ainda de acordo com a polícia, o homem estava respondendo pelo crime de tráfico de drogas em regime semiaberto, mas estava morando há um ano e meio em Itaituba. O acusado foi preso e apresentado na 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.