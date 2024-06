Foragido com identidade falsa é preso transportando armas e munições em ônibus, no Pará

Um homem com mandados de prisão em aberto foi capturado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização em um ônibus de viagens interestaduais, no quilômetro 102 da BR-316, no município de Santa Maria do Pará, nordeste paraense. A ação foi realizada na noite de quinta-feira (13/06) e uma arma de fogo e munições também foram apreendidas com o suspeito.

Conforme a PRF, por volta das 18h, os agentes abordaram um ônibus de viagem que fazia o itinerário Belém, no Pará, a Recife, no estado de Pernambuco. Um dos passageiros, inicialmente, apresentou um nome falso. Durante a verificação da bagagem do suspeito foi encontrado um revólver calibre 38 e 12 munições intactas do mesmo calibre. Além disso, a carteira do homem, onde continha o verdadeiro documento de identidade dele, também foi localizada.

Os policiais rodoviários realizaram uma nova verificação no sistema, com base no nome verdadeiro do suspeito, e constataram a existência de dois mandados de prisão contra o passageiro. Questionado, o homem admitiu que inicialmente apresentou documentos falsos e que a arma e as munições eram suas, porém não possuía porte de arma nem qualquer documento que comprovasse a legalidade do armamento.

Diante dos fatos, o passageiro foi preso, juntamente com a arma e as munições, e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará. No local, seriam feitos os procedimentos cabíveis, em tese, por uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e pelos dois mandados de prisão.