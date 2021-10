Foragido acusado de traficar drogas é capturado em Augusto Corrêa, no nordeste paraense

Um homem que estava foragido do sistema penal desde agosto deste ano foi recapturado em Augusto Corrêa, no nordeste paraense. O mandado de prisão foi cumprido por policiais civis por meio da delegacia do município, na quarta-feira (27).

O indiciado responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse ilegal de arma de fogo, roubo majoraro e associação criminosa. Ele não teve a identidade informada pelas autoridades policiais.

A prisão ocorreu durante o desenrolar das investigações iniciadas no dia 15 deste mês, quando um outro homem foi preso em flagrante e alguns foragidos do sistema penal fugiram de uma residência localizada na vila de Pirateua, na cidade, no momento em que foram encontrados com drogas e objetos roubados, entre eles celulares.

Segundo as investigações, o preso era responsável por fazer levantamentos de área de fácil incidência de tráfico de drogas, pela venda de entorpecentes, bem como era autor de roubos com uso de arma. Em especial, eram roubados celulares e motocicletas para financiar a compra de drogas pra revenda.

Após os procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhando ao Sistema Penitenciário.