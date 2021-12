Fogo em área de mata de Salinas é controlado pelos bombeiros

Após o registro de um incêndio florestal, numa área de mata em Salinópolis, nordeste do Pará, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (22) e assustou a quem passava pela estrada que dá acesso à praia do Atalaia (PA-444) e moradores da área.

As chamas podiam ser vistas de longe (Reprodução - twitter - @bflorencios)

Por nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que "...foram acionados, na noite desta quarta-feira (22), para atender a uma ocorrência de incêndio florestal próximo ao residencial Vale do Sal, em Salinópolis. Após a atuação da guarnição de serviço do 13° GBM (Grupamento Bombeiro Militar), o combate ao fogo foi realizado com sucesso e a ocorrência foi finalizada".