Fogo destrói carro na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (9/8), na avenida Augusto Montenegro, próximo a entrada do Conjunto Satélite, no bairro do Tapanã, em Belém. A princípio, as chamas teriam se originado de um problema no automóvel, que o destruiu totalmente. Ninguém se feriu.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado do caso e mostra o veículo já consumido completamente pelo fogo. Também é possível observar uma grande quantidade de fumaça saindo do carro, enquanto o trânsito segue na Augusto Montenegro.

Uma outra gravação, já de um ângulo mais perto, mostra o carro, com a porta do motorista aberta, antes de ser destruído. A filmagem revela o fogo intenso na parte frontal do automóvel, no capô.

De acordo com as autoridades, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) já está em deslocamento para controlar o sinistro. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA sobre o caso e aguarda retorno.