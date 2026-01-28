Flanelinha suspeito de extorquir turistas e danificar veículos é preso durante operação em Belém

Helder Renan Oliveira Santos foi preso nesta quarta-feira (28) durante a segunda fase da Operação “Sem Troco”, que tem como objetivo combater a atuação criminosa de flanelinhas na capital paraense. A ação foi coordenada pela Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), vinculada à Diretoria de Polícia Especializada, com apoio do Grupamento de Ordem Pública (GOP) da Prefeitura de Belém.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu no bairro do Umarizal e deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, no âmbito de um processo que apura a prática do crime de extorsão.

As investigações apontaram que o suspeito adotava um comportamento considerado predatório, escolhendo preferencialmente mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade como alvos. Conforme apurado pela DPTUR, ele agia com agressividade, fazia ameaças e causava danos aos veículos das vítimas quando estas se recusavam a pagar valores exigidos de forma abusiva.

A prisão foi decretada após o investigado vitimar uma turista do interior do Pará, que estava em visita à capital. Segundo a polícia, a mulher foi coagida e teve seu patrimônio depredado ao negar o pagamento exigido pelo suspeito.

Após ser preso e devidamente cientificado do mandado judicial, Helder Renan foi conduzido para a unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e ficou à disposição da Justiça.