Flanelinha morre após ser espancado e atropelado em Parauapebas

Um homem que trabalhava como reparador de carros morreu após ser brutalmente espancado e atropelado nas primeiras horas desta quinta-feira (1º) em Parauapebas, no sudeste paraense. O crime ocorreu nas proximidades da avenida Sol Poente, no bairro da Paz, durante a madrugada, provavelmente por ser um horário de baixa circulação de pessoas na área. A vítima foi identificada como Gilmar da Silva, de 39 anos. Pelo menos três homens, ainda não identificados pelas autoridades policiais, teriam participado da ação criminosa. As informações são do Correio de Carajás.

Apesar do horário escolhido para o crime, algumas testemunhas viram quando um trio abordou a vítima e a espancou. Ainda conforme foi relatado aos policiais militares que atenderam a ocorrência, um dos algozes teria ido buscar um veículo - modelo Montana da Chevrolet, de cor preta - para atropelar o flanelinha. Friamente, o condutor do carro teria passado por cima de Gilmar diversas vezes, como uma forma de ter certeza de que ele estava morto.

Ainda conforme as autoridades policiais, Gilmar havia sido abordado por uma guarnição policial pouco antes da morte e apresentava sinais de embriaguez. A Polícia Civil prosseguirá com as investigações para determinar os responsáveis e a causa do homicídio.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.