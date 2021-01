Flagra: Mulher arrasta gato amarrado em motocicleta no interior do Pará

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher sem identidade relevada arrasta um gato amarrado pelas patas em uma motocicleta pelas ruas do município de Bonito, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, a situação ocorreu na manhã da última sexta-feira (1º).

De acordo com o delegado Waldir Freire, titular da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil, a condutora do veículo, que já foi identificada e intimada a prestar depoimento, informou que o animal já estava morto antes do percurso. Ela disse que estava apenas conduzindo o corpo para outro local.

"Ela vai ser chamada na delegacia para ser advertida desse comportamento inadequado. É totalmente antissocial o que ela fez. Não é crime, mas pode ser entendido como incentivo ao crime. Ela disse que teria morrido e ela estava levando para um local", detalhou o delegado.

Em nota, a Polícia Civil comentou que a condutora vai prestar esclarecimentos. "Sobre o caso do gato que aparece sendo arrastado por uma moto, na cidade de Bonito, a Polícia Civil local já identificou a condutora do veículo. Ela foi intimada e a autoridade policial irá apurar o caso que aconteceu na manhã desta sexta-feira".