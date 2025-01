Fiscalização de Sefa apreende carga de soja avaliada em mais de R$ 100 mil no Pará

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que atuam na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, em Dom Eliseu, no nordeste paraense, apreenderam 20 toneladas de sementes de soja, avaliadas em R$ 177.512,80, na terça-feira (28).

“Um veículo tipo carreta graneleira apresentou duas notas fiscais de soja e a fiscalização decidiu aprofundar a análise, solicitando as notas de compras. O contribuinte primeiro apresentou uma nota fiscal do mês de outubro de 2024 que em nada representava a mercadoria. Depois enviou as notas fiscais de compra, porém foram identificadas divergências. Na análise das notas de compras, com origem em Formosa-GO e destino a Paragominas-PA, foi observado que as mesmas haviam sido emitidas em 06/12/2024 e que não havia registros em nenhuma unidade de fronteira do Estado’’, contou o coordenador da unidade Sefa, Gustavo Bozola.

A mercadoria ficou retida e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 29.822,14 correspondente ao imposto e multa pela inflação tributária.