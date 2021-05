Fiscalização apreende quase uma tonelada de pirarucu

Uma carga com quase uma tonelada de pirarucu da espécie “Arapaima gigas”, foi apreendida por estar sendo transportada de forma inadequada e o alimento comercializado sem procedência, na Grande Belém. A ação foi realizada pelos fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), em parceria com a Polícia Civil, na última sexta-feira, 14.

De acordo com o gerente de pescados da Adepará, o médico veterinário Elton Toda, o pescado estava sendo transportado no interior de um veículo tipo Kombi e na carroceria de uma caminhonete D20, embalados apenas com lonas plásticas. O produto foi inutilizado na presença do proprietário e, posteriormente, encaminhando para destruição.

“A falta de inspeção e fiscalização em produtos de origem animal destinados ao mercado, bem como a má conservação e o preparo inadequado desses produtos, afetam diretamente a saúde e o bem estar do consumidor”, disse Elton Toda.

As ações de fiscalização da Agência combatem a clandestinidade dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal sendo imprescindíveis para manter a saúde alimentar da sociedade, já que a fabricação, a embalagem e o armazenamento de qualquer produto de procedência desconhecida e em condições insatisfatórias geram riscos à saúde.