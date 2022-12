Fiscais da Sefa apreendem 1.618 garrafas de cachaça sem nota fiscal em Conceição do Araguaia

Lotados na Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, no km 15 da rodovia PA-447, no sudeste do estado, os fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, na terça-feira (20), 1.618 garrafas de cachaça com documento fiscal irregular.

O caminhão oriundo de Anápolis, no estado de Goiás, com destino a Conceição do Araguaia, no Pará, fez uma parada na unidade fazendária e o condutor apresentou uma nota fiscal de cimento.

A equipe de fiscalização foi verificar a carga e encontrou, por trás do cimento, as 1.618 garrafas de cachaça sem nota fiscal. É uma tentativa de esconder mercadoria de alto valor no meio de outra carga, para evitar o pagamento do imposto, disse o coordenador da unidade de Carajás, Marcelo Dias.

VEJA TAMBÉM:

A mercadoria foi avaliada em R$ 58 mil e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$17 mil, referente ao ICMS e multa. A mercadoria está apreendida aguardando pagamento para liberação.