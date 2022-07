Fiscais agropecuários fecham abatedouro de aves clandestino em Benevides

Fiscais estaduais agropecuários fecharam um abatedouro clandestino de aves, no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém, na manhã desta terça-feira (5). Eles chegaram ao local por denúncia à Ouvidoria da Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará).

De acordo com a Adepará, o abatedouro funcionava sem condições adequadas de higiene, sem registro no Serviço de Inspeção Estadual (Sie) e sem a Guia de Trânsito Agropecuário (GTA), ou seja, não havia licença para transitar e abater os animais.

“Os estabelecimentos que realizam algum tipo de abate precisam ter uma destinação adequada dos resíduos e isso não existia. Além disso, o produto gerado pela atividade, no caso as aves, poderiam oferecer risco à saúde da população”, explicou a diretora em exercício da Diretoria de Defesa e Inspeção Animal da Adepará, Adriele Cardoso.

Segundo a Agência, o produto oriundo do abate era comercializado nos mercados e feiras do município. ”O abatedouro não poderá mais realizar a atividade de abate de aves naquele local por não ter registro e estrutura física arejada para isso", afirmou ela.

"Para se adequar, o proprietário teria de melhorar a estrutura física e documental, seguindo o que determina a legislação vigente. Para isso, é necessário procurar o serviço de inspeção estadual para receber as orientações e apresentar a documentação necessária. Hoje não tem condições de obter registro. Não pode mais atuar na atividade”, acrescentou Adriele Cardoso.

Capitão Poço

Na semana passada, a Adepará acatando solicitação do Ministério Público do Pará (MPPA) realizou fiscalização em um abatedouro de aves em Capitão Poço, no nordeste do Pará. O estabelecimento também foi interditado por não ter cadastro no Serviço de Inspeção Estadual da Agência e fazia a condução de aves sem a Guia de Trânsito Agropecuário (GTA).

SERVIÇO

A Ouvidoria da Adepará é o canal oficial para receber denúncias da população. O denunciante não precisa se identificar. Os contatos telefônicos e o email são:

Telefones: (91) 3210-1101/1105/1121

WhatsApp: (91) 99392-4264

Email: ouvidoria@adepara.pa.gov.br.