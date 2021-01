Fim da operação Netuno II: três presos, três mortos e 600 metros cúbicos de madeira apreendidos

A operação Netuno II, trabalho integrado de forças ligadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), na região Abaetetuba e Igarapé-Miri, chegou ao final. O saldo inclui três pessoas presas, três suspeitos mortos, armas, drogas e produtos de furtos e roubos apreendidos. E também 600 metros cúbicos de madeira apreendidos e entregues à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Mais de 40 agentes de segurança foram mobilizados por uma semana (22 a 29 de janeiro) — distribuídos em seis embarcações, inclusive, uma blindada, uma aeronave e a companhia de um cão farejador —, com o objetivo de prevenir roubos, tráfico de drogas e dar segurança às rotas hidroviárias da região. Arthur Braga, diretor do Grupamento Fluvial e coordenador da operação, explicou que o objetivo é devolver paz e tranquilidade aos moradores e pessoas que trabalham na região.

“Os municípios de Abaetetuba e Igarapé-Miri respondem pelo maior índice de criminalidade fluvial, roubo a embarcações e residências ribeirinhas, assim como é rota de crimes ambientais, como transporte ilegal de madeira. Igarapé-Miri, no ano de 2020, foi a cidade que mais registrou roubos a embarcações e residências ribeirinhas. Esse foi o principal motivo que levou à deflagração dessa operação na localidade”, complementou Arthur Braga.

O cão farejador foi essencial em algumas buscas e apreensões de drogas (Divulgação / Agência Pará)

O titular da Segup, Ualame Machado, aponta que o êxito da operação é resultado da integração das forças de segurança com a utilização de todos os meios, terrestre, fluvial e aéreo. "A região foi escolhida justamente porque apresenta um grande número de roubos na PA-151, tanto pela via terrestre quanto na via fluvial, pois os criminosos migram quando fazem crime na rodovia para o rio; e quando praticam um crime no rio, migram para a rodovia", afirmou.

Além disso, mais de 100 munições, duas pistolas e uma arma caseira também foram apreendidos. Algo que chamou atenção dos agentes foi a quantidade de armas de grosso calibre e pistolas e munições de 9 mm, incomuns ao uso de "criminosos comuns". Embarcações, peças e motores de embarcações usadas em crimes foram apreendidos.

Entre as drogas apreendidas estavam três porções grandes de maconha prensada, sete pedras grandes de óxi, 83 porções de maconha tipo "limãozinho", cocaína, 340 petecas de cocaína, três celulares e o valor de R$ 2.079,00 em dinheiro. Os presos já estão à disposição da justiça.

A operação Netuno II reuniu policiais civis, policiais militares e servidores da Semas. O trabalho integrado incluiu também as unidades especializadas, como o Batalhão de Ações com Cães (Bac), Grupamento Aéreo e Fluvial de Segurança Pública, Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFlu), Delegacia de Polícia Fluvial (DPFlu) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).