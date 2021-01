Quarto dia da operação Netuno II tem dois suspeitos mortos e armas apreendidas

A operação Netuno II, que tem foco no combate a crimes em Abaetetuba, chegou ao quarto dia com mais suspeitos mortos. Dessa vez, foram dois homens, que trocaram tiros com os policiais após o esconderijo deles ter sido identificado. As forças de segurança pública chegaram ao local a partir de denúncias. Eles eram integrantes de um grupo criminoso que promove assaltos frequentes no município. Com isso, já há três mortes de criminosos registradas. A operação segue sem data para encerrar.

Os suspeitos estavam escondidos na comunidade Santa Maria, às margens do rio Itamibunca, no município de Abaetetuba. Após a morte dos dois homens, os policiais entraram na casa e encontraram uma arma de fogo caseira e uma escopeta com o cano serrado. Foram apreendidos ainda dois motores de 15 HP e de 7 HP, uma rabeta e uma lancha com motor de centro, que os dois usavam para fazer assaltos nos municípios de Igarapé-Miri e Abaetetuba.

“Para a população que vivia amedrontada e pediu a presença da segurança no local, é um alívio. Para nós, que estamos empenhados nessa missão, é de grande valor sabermos que, de fato, era uma área que necessitava de uma ação mais enérgica”, disse Arthur Braga, diretor do Grupamento Fluvial (Gflu) e coordenador da operação Netuno.

Algumas das armas apreendidas com os dois suspeitos mortos (Divulgação / Agência Pará)

Os agentes também foram a uma residência, às margens do igarapé João Ribeiro, às proximidades do rio Meruu, em Igarapé-Miri, em busca de outros assaltantes já denunciados. No imóvel, os policiais encontraram uma pistola Bereta, um carregador de pistola Glock com 17 munições de 9 mm, duas televisões (de 32 e 50 polegadas), um aparelho de vídeo game Xbox, um casco de alumínio de 6 metros e uma caixa de som. os suspeitos desse caso não foram encontrados.

Outra denúncia levou os agentes a uma chácara, onde uma festa de aniversário reunia pessoas suspeitas de cometer assaltos na região. Quando viu a chegada da polícia, um grupo começou a pular o muro em direção a uma área de mata. Uma pessoa atirou contra os policiais. Um tiro de advertência foi dado, sem ferir ninguém.

No rastro da fuga, foi encontrada uma pochete com 90 munições de 9 mm, que os policiais acreditam pertencer a um dos fugitivos. Após revista na chácara, os policiais encontraram identificações pessoais e constataram que várias pessoas que estavam no local já possuíam passagem pela polícia. Pela segunda vez na operação, os policiais se deparam com munição 9 mm.