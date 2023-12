Filho de ex-vereador é morto a tiros, em Itaituba

Um jovem, identificado como João Olavo de Sousa Santos, de 25 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado no distrito de Campo Verde, Itaituba, sudoeste paraense. Conforme as informações iniciais, os moradores teriam o encontrado sem vida na rua, após ouvirem vários barulhos de disparos de tiros. A vítima é filho do ex-vereador João Crente, falecido em dezembro de 2012.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 4h30 e verificaram que João estava com várias marcas de tiros pelo corpo. Conforme a mãe da vítima, que esteve no local após ser chamada por moradores, ela viu o filho pela última vez por volta de 00h30, quando ele conversava na frente da casa de um amigo. Imagens feitas por câmeras de segurança próximo ao local onde o jovem foi morto mostram uma caminhonete saindo de ré da área no horário em que as testemunhas relatam ter ouvido os disparos.

Segundo o que foi informado pela mãe de João, ele seria usuário de drogas, mas não estaria recebendo ameaças ou qualquer outro tipo de situação. As circunstâncias e a autoria do crime ainda estão sob investigação Até o momento, não havia informaçõe ssobre o que teria motivado o assassinato ou quem teria sido o autor do crime. A Polícia Civil está à frente do caso.