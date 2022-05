'Filha de Gleiciane não foi encontrada sem vida', afirma delegado; mãe foi encontrada morta em casa

O delegado Vinícius Cardoso, superintendente regional da Polícia Civil, afirmou à reportagem de O Liberal que a menina de 10 anos de idade, filha de Gleiciane Amaral, não foi encontrada sem vida, desmentindo boatos espalhados via redes sociais e aplicativos de mensagem instantâneas, no município de Marabá, no sudeste do Pará.

A criança continua desaparecida e a PC segue com as investigações de busca.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.