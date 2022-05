Filha de mulher encontrada morta em Marabá continua desaparecida

Uma menina de 10 anos de idade, filha de Gleiciane Amaral, encontrada morta na quarta-feira (11), dentro de sua residência, em Marabá, continua desaparecida. A criança estava com o padrasto Eliezer Amaral, principal suspeito do crime, que ficou desaparecido durante cerca de 20 dias, e foi encontrado morto debaixo de uma carreta, também no último dia 11. Com informações do site Correio de Carajás.

VEJA MAIS

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.