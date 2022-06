Feto é encontrado em lixeira da estação do BRT no Mangueirão

A Polícia Científica do Pará confirmou que recebeu o acionamento para remoção de um feto de aproximadamente 7 a 8 meses, do sexo feminino, abandonado em uma lixeira, na estação do BRT, em frente ao Estádio do Mangueirão, na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

VEJA MAIS

O acionamento foi informado por volta das 15h15 desta desta quinta-feira (9). A reportagem de OLiberal.com chegou ao local e confirmou que, por volta das 15h30, a remoção já havia sido realizada. Segundo um funcionário do local, o feto foi encontrado por volta das 13h. Uma placa com a mensagem "interditado" foi colocada na porta do banheiro.

Manteria em atualização. Acompanhe!