Fazendeiro é preso em SP por crimes de trabalho escravo e desmatamento ilegal no Pará

Um fazendeiro, identificado como Edson Barbosa de Mata, de 60 anos, foi preso na quinta-feira (21) em São José do Rio Preto, São Paulo. Proprietário de uma fazenda em Novo Progresso, no Pará, ele é acusado de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão e de praticar desmatamento ilegal. O homem constava na "Lista Suja" do Ministério do Trabalho e Emprego.

A prisão ocorreu na Estância Recreio, assim que Edson saía de uma residência, em uma operação con​duzida pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), com apoio da Polícia Civil do Pará. O nome do empresário consta na última “Lista Suja” do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgada em outubro deste ano, que relaciona empregadores flagrados submetendo trabalhadores a condições degradantes.

Condenado a cinco anos de reclusão em regime semiaberto, Edson era um dos 37 nomes incluídos na lista com base em fiscalizações no estado do Pará. Segundo a polícia, o caso foi classificado como um dos mais graves da região devido à combinação de exploração de trabalhadores e crimes ambientais.

VEJA MAIS

O fazendeiro permanece preso e passará por audiência de custódia, onde serão formalizados os procedimentos relativos à execução da pena.

“Lista Suja”

A “Lista Suja” é uma ferramenta central no combate ao trabalho em condições análogas à escravidão, reunindo empregadores autuados por práticas ilegais, como longas jornadas e retenção de documentos dos funcionários. Denúncias podem ser feitas anonimamente pela internet, por meio do Sistema Ipê, que exige informações detalhadas sobre as condições de trabalho, alojamento, alimentação e demais aspectos relacionados ao empregador.