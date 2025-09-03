Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Famílias afetadas por incêndio no Tapanã receberão benefício habitacional

O benefício habitacional "Sua Casa" consiste na doação de recursos para a aquisição de material de construção e pagamento da mão de obra do pedreiro. O benefício pode chegar a até R$ 22 mil.

Famílias afetadas por incêndio no Tapanã receberão benefício habitacional. (Ag. Pará)

Equipes de profissionais da assistência social e de engenharia da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) deram início, no final da tarde desta quarta-feira (3), ao cadastramento das oito famílias que foram atingidas por um incêndio no bairro do Tapanã, em Belém. A equipe da Cohab retornará nesta quinta-feira (4), para finalizar o cadastro.

A gerente da Assistência Social, Patrícia Carvalho, deu as primeiras orientações para as famílias sobre os documentos necessários para ter acesso ao benefício habitacional "Sua Casa", que garante recursos para a reconstrução dos imóveis destruídos pelo fogo. “A equipe deu as orientações preliminares, mas voltaremos nesta quinta-feira (4), para concluir o cadastramento. A equipe de engenharia fez avaliação da estrutura e o registro  fotográfico das casas atingidas para efeito do trabalho de concessão do benefício”, pontuou a assistente social.

O benefício habitacional "Sua Casa" consiste na doação de recursos para a aquisição de material de construção e  pagamento da mão de obra do pedreiro. O benefício pode chegar a até R$ 22 mil. Vítimas de sinistros e desastres naturais têm prioridade para receber o benefício, que é destinado à famílias em situação de vulnerabilidade social.

A operadora de caixa Elisa Lucas conta que perdeu tudo o que tinha em casa e que a família está dividida em residências de parentes. “Eu estou na casa da minha mãe com um filho e meu marido está na casa da mãe dele com nossos outros dois filhos, porque perdemos tudo e tivemos mais uma perda terrível, que foi nosso avô que sofreu um infarto, tentando tirar as coisas de dentro da casa dele”, contou.

Palavras-chave

Famílias afetadas por incêndio no Tapanã receberão benefício habitacional
Polícia
