Família retorna da ceia de Natal e encontra casa e restaurante furtados em Belterra, no Pará

O assalto à residência da família, que pediu para não ser identificada, aconteceu na madrugada do sábado (25), na praia do Pindobal em Belterra, no oeste do Pará. A família saiu para confraternizar com amigos, na noite de sexta-feira (24), e ao retornar já na madrugada de sábado (25), encontrou a casa e o restaurante, de sua propriedade, revirados pelos ladrões. Os bandidos entraram pelo forro do banheiro e furtaram joias, bebidas, cigarros e picolés. Com informações do G1 Santarém.

De acordo com as vítimas, os ladrões não contentes de furtar o imóvel, também levaram objetos do restaurante da família e, ainda, deixaram uma mensagem ofensiva no freezer do estabelecimento comercial. A palavra “otário” foi feita com um prego na parede do eletrodoméstico.

Os donos da casa também informaram que os ladrões levaram joias avaliadas em cerca de R$ 8 mil. Segundo a família, ao entrar pelo teto do banheiro, os ladrões quebraram a telha e o forro. Entre as joias, segundo as vítimas, foram furtadas uma gargantilha de ouro no valor de R$ 4.500; um anel, de R$ 1.200; e duas pulseiras de R$ 1.500, cada.

Por último, os bandidos arrombaram a porta da cozinha, de acesso ao restaurante da família e furtaram bebidas, cigarros e picolés. Antes de sair, ainda quebraram um óculos de grau que estava no local.

“A gente já entrou em contato com a polícia, mas eles disseram que não têm muito o que fazer. Temos filmagens das câmeras de segurança, mas elas não ajudaram muito, os bandidos arrancaram o HD e tivemos prejuízo das câmeras”, completou a vítima. “Estamos com medo, sem conseguir dormir, acuados”, disse uma das vítimas.