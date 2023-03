Família procura por jovem desaparecido e descobre na delegacia que está preso por roubo em Tailândia

A família de Adailson Rodrigues da Silva, de 20 anos, procurou a delegacia de Tailândia, nordeste paraense, na manhã desta segunda-feira (6) para registrar um boletim de desaparecimento após não receberem notícias dele. Porém, assim que os parentes chegaram na unidade policial, eles foram pegos de surpresa ao descobrirem que o jovem está preso. Com informações do Portal Tailândia.

Os familiares foram informados que Adailson estava preso desde o final de semana pela suspeita de ter roubado um celular.

Segundo a Polícia Militar, ele foi detido com o aparelho telefônico de uma mulher na vicinal Badarote. A vítima procurou as autoridades e repassou as características do jovem. Foi assim que os militares conseguiram localizá-lo.

Ainda de acordo com a PM, assim que foi abordado pelos policiais, Adailson confessou o crime e entregou o celular roubado.

Ele foi encaminhado à delegacia da cidade, onde os familiares souberam o motivo do sumiço.

O suspeito deve passar por audiências de custódia e responder pelo crime de roubo. A Delegacia de Tailândia investiga o caso.