Jovem é detido com entorpecentes durante ‘Operação Saturação’ em Itaituba

​Ian Jordan Batista da Silva foi detido na madrugada desta sexta-feira (17), durante a “Operação Saturação”, deflagrada pela Polícia Militar, em Itaituba, sudoeste do Pará. As ações se concentraram nos bairros Santo Antônio, Bela Vista e Bom Remédio, com objetivo de combater práticas criminosas. Além do rapaz detido, a polícia apreendeu dois celulares.

De acordo com a polícia, quando passavam​​ às proximidades da travessa Julião Galúcio Pereira, as equipes se depararam com um grupo de pessoas que estavam consumindo bebida alcoólica. Foi feita a abordagem, durante a qual a polícia encontrou um cigarro, aparentemente, de maconha e três papelotes de substância aparentando ser cocaína, totalizando 4,2 g de entorpecente.

Questionados sobre quem seria o proprietário do material, ninguém teria se manifestado. Todos foram conduzidos à 19ª Seccional de Polícia Civil. Na unidade policial, Ian Jordan teria assumido ser o responsável pelas substâncias. Ele ficou detido e deverá responder por consumo pessoal de drogas.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a posse de drogas para consumo próprio, de que trata o artigo 28 da Lei 11.343/2006, apesar de não ser punível com prisão, é crime e, por essa razão, é obrigação do policial conduzir o autor do fato ao juízo competente ou à delegacia, para registro do termo circunstanciado.