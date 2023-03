Homem se veste de PM, faz blitz falsa na rua e é detido

Um homem de 32 anos foi detido pela polícia em São Paulo após promover uma blitz falsa em uma rua do bairro do Belém, na capital paulsita. A ação foi gravada em um vídeo postado no TikTok, alcançando mais de 3,5 milhões de visualizações. No vídeo, o homem narra detalhes da operação como se fosse uma brincadeira, uma espécie de "pegadinha".

Vestido com uniforme da PM, ele é visto parando veículos, motos e até caminhões pequenos, chegando até a revistar o motorista de um automóvel e abrir o porta-malas do carro, como se fosse um policial oficial.

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) informou que o homem foi abordado por um policial militar em uma estação de metrô, onde admitiu que não era policial militar e foi conduzido para a delegacia, onde prestou depoimento e teve os uniformes apreendidos.

O caso foi registrado como simulação da qualidade de funcionário e uso ilegítimo de uniforme ou distintivo no 31º DP (Vila Carrão) e encaminhado ao Juizado Criminal Especial (Jecrim).