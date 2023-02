Jovem de 19 anos que disse ter engravidado idosa de 76 anos revela farsa

Um jovem de 19 anos, que ganhou fama nas redes sociais por ter engravidado uma idosa 57 anos mais velha que ele, confessou a farsa do “relacionamento”. Giuseppe D'Anna tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

No perfil do Tik Tok, ele afirmava que tinha uma relação com Milina Gatta, de 76 anos. A verdade é que ela é a avó do jovem. Nos vídeos, ele compartilha “a rotina do casal”, incluindo até selinho entre os dois. Ele postou até um pedido de noivado na rede social.

D'Anna se intitulava como um "sugar baby", ou seja, um jovem bancado financeiramente por um parceiro ou parceira mais velha. Uma das postagens, com mais de 47 milhões de visualizações, mostra os dois em uma Lamborghini.

Gravidez

A "gravidez" foi anunciada em novembro. Em um dos vídeos, Gatta estaria esperando uma menina. Os seguidores da dupla ficaram descrentes, devido à idade avançada da mulher, que tem idade suficiente para ter passado da menopausa há um bom tempo.

A farsa foi revelada pelo próprio D'Anna, que contou à Jam Press que a brincadeira com a avó começou como piada. Ao viralizar, ele decidiu seguir com a narrativa.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)