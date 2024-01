Família pede ajuda para trazer a Belém cinzas de paraense encontrado morto em Santa Catarina

A família de Breno Fonteles dos Santos, de 27 anos, encontrado morto no dia 3 deste mês, no Rio Itajaí-Açu, que corta a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, pede ajuda para voltar a Belém com as cinzas do jovem. Até o momento, os parentes do rapaz não sabem a causa da morte.

A irmã de Breno, Brenda Fonteles dos Santos, 30, disse à reportagem que conseguiu chegar em Blumenau, acompanhada da mãe, de 65 anos, por meio de doações. Por conta das condições em que o corpo do irmão dela foi localizado, o cadáver precisou ser cremado. “Chegamos em Blumenau no dia 3, data que ele foi encontrado. Nós arrecadamos dinheiro da ida e as passagens custaram quase R$ 5 mil. Estamos há quase 15 dias em Blumenau. A empresa que ele (Breno) trabalhava deram seguro de vida para o velório e crematório. Não temos dinheiro para voltar. Queremos retornar a Belém ainda nesta semana para prestar uma homenagem ao meu irmão. Vamos jogar as cinzas dele na Praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro, que é um local que ele gostava muito”, contou.

Ela afirma que chegou a conversar com o irmão antes do desaparecimento dele. “O Breno falou comigo dia 31 de dezembro, desejando um ‘Feliz Ano Novo’ por volta das 18h. Depois disso ele não me respondeu mais. O amigo que mora junto dele em Blumenau, e também é de Belém, disse que viu o Breno às 23h e ele iria ver os fogos na virada de ano. Não sabemos o que aconteceu com o meu irmão. Ele (Breno) não transparecia tinha depressão ou ansiedade e nem sofria ameaças”, admitiu Brenda.

Breno era açougueiro e tinha se mudado para Blumenau há sete meses em busca de uma vida melhor. Quem quiser ajudar a família retornar a Belém, doações podem ser feitas via PIX para o número (91) 98987-4464, no nome de Brenda Fonteles dos Santos.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina (SSP-SC) para dar um posicionamento a respeito das investigações acerca da morte de Breno. A reportagem aguarda retorno.