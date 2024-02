Família é feita refém durante roubo de caminhonete em São Félix do Xingu

Uma família foi feita refém nesta sexta-feira (23), em São Félix do Xingu, no Sul do Pará, após o roubo de uma caminhonete, modelo Hilux na cor branca. O crime aconteceu na vicinal Gameleira. Os assaltantes mantiveram coagidos uma mulher, os dois filhos dela e uma outra jovem. As vítimas foram resgatadas após ação policial, envolvendo troca de tiros entre os suspeitos e o 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

As informações iniciais, obtidas pelo portal Fato Regional junto às polícias Civil e Militar, apontaram que a dinâmica do crime envolveu também suspeitos em um segundo veículo - uma Hilux de cor verde, que teria acompanhado os assaltantes que roubaram o veículo branco e fizeram a família refém.

Após uma megaoperação de busca por São Félix do Xingu e Tucumã, a equipe do 36º BPM, na coordenação do capitão Júlio, conseguiu encurralar os assaltantes. Os policiais priorizaram a segurança dos reféns e os suspeitos do crime conseguiram fugir. Agora a operação segue para a segunda etapa, que é a busca pelo grupo.

“Nosso papel principal é a segurança da população e preservar vidas. Por isso estivemos totalmente empenhados no resgate dos reféns, em segurança e recuperação do bem roubado. Após uma intensa perseguição e cerco por vários distritos, localizamos a família, garantimos que eles estavam em segurança e então partimos em busca dos suspeitos. Eles abandonaram o veículo roubado e conseguimos encurralar eles numa mata, onde seguimos em operação. Outra equipe está acompanhando as vítimas, agora seguras e em liberdade, para serem levadas de volta à família”, disse o capitão Júlio, em entrevista ao portal citado, parabenizado os policiais que atuaram na primeira etapa da operação e resgataram os reféns.

A redação integrada de O Liberal aguarda notas oficiais do caso das polícias Civil e Militar do Pará.