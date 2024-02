OAB-PA realiza ato público em apoio a advogada que se desentendeu com delegado, em Castanhal

A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, realizará ato público em apoio à advogada que, segundo a entidade, teve o direito profissional desrespeitado por um delegado do município de Castanhal. A data dessa manifestação deverá ser divulgada em breve.

O desentendimento entre a advogada e o delegado da Delegacia de Homicídios de Castanhal, no nordeste paraense, foi registrado no dia 16 deste mês. Na última quarta-feira (21), o Tribunal de Prerrogativas da OAB-PA esteve reunido em Sessão Extraordinária para deliberar a “respeito do episódio de violação dos direitos profissionais” da advogada Maria Adriana Lima de Albuquerque, "cometida" pelo delegado Vitor Pietsch França Fontes no dia 16 de fevereiro, na Delegacia de Homicídios de Castanhal.

Diversos diretores e membros da Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB-PA, Procuradoria de Prerrogativas e Coordenadoria de Defesa das Prerrogativas da Mulher Advogada (CDMA) reuniram-se no plenário Aldebaro Klautau, sede da seccional paraense. A sessão foi realizada de forma híbrida e conduzida pelo presidente Eduardo Imbiriba.

Após várias manifestações, inclusive da advogada Adriana Albuquerque, o Tribunal de Prerrogativas aprovou, à unanimidade, a realização do desagravo público presencial em frente à Delegacia de Homicídios de Castanhal em favor da profissional.

Ainda segundo a OAB-PA, a iniciativa representa uma demonstração contundente de apoio à advocacia e à defesa das prerrogativas profissionais da advocacia paraense. O desagravo público é uma medida que reafirma o compromisso da OAB-PA em zelar pela sociedade, dignidade e integridade dos advogados e advogadas, assegurando-lhes condições adequadas para o exercício pleno de sua atividade.

"Me senti muito amparada e acolhida por todos da OAB-PA. Fico emocionada e agradecida por tudo que recebi", disse Adriana Albuquerque. "As colegas advogadas, não só do Pará, mas no Brasil, representam em maior número a nossa classe. Essa luta é nossa, nós estamos juntos, nós não vamos mais permitir, nós vamos combater, cada vez mais, esse tipo de violação às prerrogativas", afirmou o presidente da OAB-PA, Eduardo Imbiriba.

A realização do desagravo público presencial é um momento de união e de manifestação pacífica, que reforça os valores essenciais e prerrogativas da advocacia, bem como reafirma o compromisso do Sistema OAB-PA com a defesa do Estado Democrático de Direito, Constituição Federal e os direitos fundamentais, sejam individuais ou coletivos.