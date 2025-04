Família é sequestrada em Parauapebas e quadrilha exige R$ 50 mil de resgate

Quatro pessoas da mesma família foram sequestradas na última quarta-feira (16), em Parauapebas, sudeste do Pará, por uma quadrilha que exigia R$ 50 mil para libertar as vítimas. Duas mulheres e duas crianças passaram horas sob ameaça em um cativeiro localizado em área de mata, em Serra Pelada. Cinco suspeitos foram presos ainda no mesmo dia, em diferentes municípios.

De acordo com o 23º Batalhão da Polícia Militar de Parauapebas, o caso chegou ao conhecimento das autoridades por volta das 14h, após a Delegacia da Cidade Nova receber a denúncia do sequestro. As vítimas seriam duas irmãs e seus filhos, que foram levadas à força por criminosos armados.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o pai das crianças — e marido de uma das vítimas — estava retornando de viagem e passava por Marabá no momento do crime. Antes de conseguir contatar a polícia, ele foi forçado pelos sequestradores a compartilhar sua localização em tempo real, sob ameaça de que não se aproximasse de nenhuma delegacia.

A operação integrada entre as Polícias Civil e Militar de Parauapebas, Marabá e Curionópolis conseguiu frustrar a ação criminosa. Um dos sequestradores foi preso em Marabá dirigindo o veículo das vítimas. Outro suspeito foi capturado em Parauapebas e mais três — incluindo uma mulher — foram localizados em Curionópolis.

As equipes da Polícia Civil contaram com o apoio de agentes da Delegacia de Homicídios, Núcleo de Inteligência, Expediente da Seccional e do CORE (Comando de Operações e Recursos Especiais), que conseguiram localizar o cativeiro, vigiado por dois criminosos em uma região de mata fechada.

A reportagem apurou que o alvo da quadrilha seria o comerciante Erinaldo, do ramo de movelaria. Ele teria guardado R$ 50 mil, informação que possivelmente chegou aos criminosos por meio de alguém próximo. A motivação e a articulação do grupo seguem sob investigação.