Falso policial é preso em delegacia de Castanhal

Uma equipe da Polícia Militar (PM) lotada em Castanhal prendeu, na noite desta sexta-feira (25), um homem que afirmava ser policial. Ele se apresentou como cabo Vieira e pediu apoio na sede do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da cidade.

De acordo com informações da PM, o suposto agente estava fardado e equipado com arma de fogo. Ele disse ser lotado em Moju, fato que não foi confirmado pelos policiais do município. Documentos de identificação foram solicitados, mas não estavam em posse do falso PM.

A guarnição o identificou como Aldryn Vieira Nogueira. Ele confessou a fraude e foi preso em flagrante pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito. Ainda segundo a PM, Nogueira disse que prestou concurso público para a força e não foi aprovado.

O falso policial carregava, além da arma, 25 munições, dois carregadores sem numeração, colete balístico com coldre para pistola, cinto com porta algema, spray de pimenta, algemas e um celular. Além disso, ele estava vestido com a farda completa da Polícia.