Polícia

Polícia

Falso corretor de imóveis é preso suspeito de alugar imóveis inexistentes para a COP30

Estelionatário foi preso no Rio de Janeiro suspeito por divulgar falsos imóveis para aluguel durante o período da COP30

O Liberal
fonte

Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (14/02) a Operação Security, em Ananindeua. (Divulgação / Polícia Civil)

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia do Consumidor (Decon), prendeu na última sexta-feira (06) um homem que se passava por corretor de imóveis e teria aplicado diversos golpes durante a COP 30, em Belém. O falso corretor é investigado por estelionato. O suspeito alugou diversos imóveis em Belém durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). O homem foi preso na cidade do Rio de Janeiro.

As investigações apontam que o homem se passava também por perito judicial. As vítimas, que eram pessoas de outros estados e vieram para o evento, descobriram o golpe ao chegar na capital paraense e constatar que os imóveis não existiam.

O homem fugiu para o Rio de Janeiro, mas foi localizado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro deu cumprimento ao mandado de prisão expedido contra o suspeito. Ele segue agora à disposição da Justiça.

A ação da Decon integra o grupo de órgãos de proteção aos direitos do consumidor, que inclui Ministério Público, Defensoria Pública e Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). As vítimas do golpe foram realocadas e participaram da COP 30.

Polícia
