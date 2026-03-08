Capa Jornal Amazônia
Jovem de 17 anos é morta com tiro na cabeça em Belém no Dia Internacional da Mulher

O crime ocorreu nas primeiras horas deste domingo (8)

O Liberal
fonte

Assassinato de uma jovem de 17 anos na Sacramenta no Dia Internacional da Mulher choca moradores em Belém (Foto: Reprodução)

Uma adolescente de 17 anos foi morta com um disparo de arma de fogo na cabeça na madrugada deste domingo (8), no bairro da Sacramenta, em Belém. O crime ocorreu nas primeiras horas do Dia Internacional da Mulher. A vítima foi identificada como Emanuelly da Silva Borges, moradora do próprio bairro onde ocorreu o crime.

Ela foi baleada em frente ao estabelecimento comercial Casa da Cerveja, localizado na passagem Gastão, entre o canal São Joaquim e a avenida Pedro Álvares Cabral. O caso é investigado pela Seccional da Sacramenta.

De acordo com informações repassadas à polícia, por volta de 1h da madrugada Emanuelly teria avisado a uma pessoa que iria para o aniversário de um familiar, na passagem Marabá. Cerca de dez minutos depois, o pai da jovem informou a familiares e amigos que ela havia sido baleada na cabeça nas proximidades do estabelecimento.

O pai da adolescente ainda tentou prestar socorro e a conduziu até o Hospital do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, localizado na travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal. No entanto, a jovem já chegou à unidade de saúde sem vida.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação e a autoria do crime. Nas redes sociais, circula a informação de que o disparo teria sido cometido por um ex-namorado da jovem. No entanto, essa versão não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.

Em nota, a Polícia Civil informou que “o caso foi registrado no Serviço de Controle de Crimes Violentos (SCCV) e é investigado pela Seccional da Sacramenta, responsável pela área da ocorrência”. “Segundo informações iniciais, a vítima foi alvo de disparo de arma de fogo e foi encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu. Diligências estão em andamento para localizar o suspeito do crime. Informações que auxiliem na apuração da ocorrência podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido”, diz o comunicado da PC.

A morte de Emanuelly Borges gerou grande repercussão nas redes sociais, onde internautas lamentaram o caso e criticaram a violência contra mulheres. Entre os comentários publicados estão mensagens como: “O Brasil tem que fazer igual na Itália, como a nova lei que foi aprovada. Para crimes de feminicídio, agora é prisão perpétua”, “Daqui a pouco não terá comemorar o Dia da Mulher” e “Feliz Dia das Mulheres pra quem?”.

Palavras-chave

polícia

mulher jovem é morta na sacramenta

Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha
Polícia
