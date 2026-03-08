Jovem de 17 anos é morta com tiro na cabeça em Belém no Dia Internacional da Mulher

Uma adolescente de 17 anos foi morta com um disparo de arma de fogo na cabeça na madrugada deste domingo (8), no bairro da Sacramenta, em Belém. O crime ocorreu nas primeiras horas do Dia Internacional da Mulher. A vítima foi identificada como Emanuelly da Silva Borges, moradora do próprio bairro onde ocorreu o crime.

Ela foi baleada em frente ao estabelecimento comercial Casa da Cerveja, localizado na passagem Gastão, entre o canal São Joaquim e a avenida Pedro Álvares Cabral. O caso é investigado pela Seccional da Sacramenta.

De acordo com informações repassadas à polícia, por volta de 1h da madrugada Emanuelly teria avisado a uma pessoa que iria para o aniversário de um familiar, na passagem Marabá. Cerca de dez minutos depois, o pai da jovem informou a familiares e amigos que ela havia sido baleada na cabeça nas proximidades do estabelecimento.

O pai da adolescente ainda tentou prestar socorro e a conduziu até o Hospital do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, localizado na travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal. No entanto, a jovem já chegou à unidade de saúde sem vida.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação e a autoria do crime. Nas redes sociais, circula a informação de que o disparo teria sido cometido por um ex-namorado da jovem. No entanto, essa versão não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.

Em nota, a Polícia Civil informou que “o caso foi registrado no Serviço de Controle de Crimes Violentos (SCCV) e é investigado pela Seccional da Sacramenta, responsável pela área da ocorrência”. “Segundo informações iniciais, a vítima foi alvo de disparo de arma de fogo e foi encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu. Diligências estão em andamento para localizar o suspeito do crime. Informações que auxiliem na apuração da ocorrência podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido”, diz o comunicado da PC.

A morte de Emanuelly Borges gerou grande repercussão nas redes sociais, onde internautas lamentaram o caso e criticaram a violência contra mulheres. Entre os comentários publicados estão mensagens como: “O Brasil tem que fazer igual na Itália, como a nova lei que foi aprovada. Para crimes de feminicídio, agora é prisão perpétua”, “Daqui a pouco não terá comemorar o Dia da Mulher” e “Feliz Dia das Mulheres pra quem?”.